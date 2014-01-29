Диплом по социально-культурной деятельности

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Завершен2 заявки120 просмотров

нужно написать дипломную работу, пока только ПЕРВУЮ главу, на тему "Формирование профессионального мышления менеджера СКД", информация о работе и подробности во вложении!

11 лет назад
tartaman
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
7 дней
Грамотный и ответственный исполнитель, сделал работу на высоком профессиональном уровне, рекомендую!!!
Благодарю, за позитивное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад