Необходимо написать 3 главу дипломной работы на 15-20 страниц и заключение на 2-3 страницы. Тема работы: УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (на примере «АКБ БНКВ» ЗАО) Срок сдачи: 06.12.13 до 12:00 по московскому времени.
Курсовая работа по административному праву-4
Нужна курсовая по административному праву.
Тема: «Административное наказание: цели, задачи, функции».
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