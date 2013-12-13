Курсовая работа по административному праву-4

Необходимо написать 3 главу дипломной работы на 15-20 страниц и заключение на 2-3 страницы. Тема работы: УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (на примере «АКБ БНКВ» ЗАО) Срок сдачи: 06.12.13 до 12:00 по московскому времени.