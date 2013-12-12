3 глава и заключение дипломной работы

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Завершен2 заявки129 просмотров

Необходимо написать 3 главу дипломной работы на 15-20 страниц и заключение на 2-3 страницы.

Тема работы: УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (на примере «АКБ БНКВ» ЗАО)

Срок сдачи: 06.12.13 до 12:00 по московскому времени.

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diplomv
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diplomv
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