Курсовая Основы теории управления

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Закрыт1 заявка110 просмотров

Задание во вложении.

Оригинальность должна быть нормальная, от 65%.

Сроки можно обсуждать.

Стоимость жду от вас.

11 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров