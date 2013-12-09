Тема. "Религиозная политики Елизаветы Петровны" > Введение > Актуальность > историография > Цель исследования > Объект исследования > предмет исследования > 1 Елизавета Петровна ...
Курсовая, конституционное право, теория.
Конституционное право,
тема: Ocнoвы кoнcтитyциoннoгo cтaтyca чeлoвeкa и гpaждaнинa в PФ,
план и методичка есть,
объем 25-27 листов, включая содержание и список литературы
работа теоретическая.
уник от 60% антиплагиат.ру
дополнительно:
1.побольше свежих источников и
2.анализ положения на сегодняшний день в стране
стоимость?
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