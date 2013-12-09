Курсовая, конституционное право, теория.

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Завершен2 заявки113 просмотров

Конституционное право,

тема: Ocнoвы кoнcтитyциoннoгo cтaтyca чeлoвeкa и гpaждaнинa в PФ,

план и методичка есть,

объем 25-27 листов, включая содержание и список литературы

работа теоретическая.

уник от 60% антиплагиат.ру

дополнительно:

1.побольше свежих источников и

2.анализ положения на сегодняшний день в стране

стоимость?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$40
7 дней
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Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад