Курсовая: Статистика

$30
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Закрытнет заявок107 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Применение индексного анализа при изучении себестоимости производства зерновых культур.

Объем: 35 стр.

Цена 1000р.

Срок 4-5 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Ждем ваших заявок.

11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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