Курсовая работа по экологии

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Завершен1 заявка185 просмотров

Курсовая работа по экологии, в курсовой нужна практическая часть с решением задач.

оставляйте эл. адрес методичку вышлю на почту.

11 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

darinka77
Дарья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$25
5 дней
Дарья отлично справилась с курсовой работой!
Отличный заказчик, предоставляет все необходимые материалы, оперативно отвечает.

Заявки фрилансеров

darinka77
Дарья 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад