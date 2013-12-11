Курсовая "История, принципы налоговой реформы"

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Завершен5 заявок138 просмотров

Курсовая работа по теме «История, принципы и формы налоговой реформы в России»

Предмет "Экономическая теория"

Антиплагиат

11 лет назад
kergetova
Оксана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

annavinch
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Очень рада. что выбрала этого исполнителя. Внимательная, вежливая. Работу выполнила на ура! Всем рекомендую
Сотрудничество с Оксаной принесло целый спектр положительных эмоций. Задание четкое, оплата своевременная. Рекомендую! А Оксане еще раз большущее человеческое спасибо!

Заявки фрилансеров

annavinch
Анна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад