Реферат по архитектуре

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Завершен1 заявка132 просмотра

все требования во вложении

объем текстовой части 12-13 страниц

анти 70%

срок 9.12

цена?

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
5 дней
Сотрудничеством с Викторией довольна, грамотный специалист, разбирающийся в теме. Рекомендую
Сотрудничество с Еленой отличается профессионализмом. Четко поставленная задача, ответы на все вопросы. Рекомендую такого заказчика! Надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад