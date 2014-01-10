объем 90+приложения антиплагиат не ниже 76% план во вложении сдача по главам до 25 декабря 1 глава 10-11.12, 2 глава ...
Диплом туризм 2
объем РАБОТЫ 90+приложения
АП 76%
1 глава 10-11.12,
2 глава 17- 18.12
вся работа 24-25.12
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