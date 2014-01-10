Диплом туризм 2

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Завершен2 заявки133 просмотра

объем РАБОТЫ 90+приложения

АП 76%

1 глава 10-11.12,

2 глава 17- 18.12

вся работа 24-25.12

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$250
15 дней
Работать с Еленой одно удовольствие, качество и профессионализм на 100 баллов
Спасибо за интересный проект, прекрасное четкое задание и оперативню оплату!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад