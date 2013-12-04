Курсовая: Туризм

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Турагенская деятельность по предоставлению детского и молодёжного отдыха за рубежом.

Объем: 50-60 стр.

От клиента: список литературы 1.нормативные документы, 2.учебники, автор, название, выходные данные. 3. электронные ресурсы не менее 30 источников. На всю литературу должны быть ссылки в работе.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Интересует цена - срок.

Ждем ваших заявок.