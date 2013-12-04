Курсовая по стратегии организации

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Тема: Стратегический потенциал организации

Требования: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования. Оригинальность строго не ниже 85%, сноски, объем 25–30 стр

Методичку клиент должен выслать!

Срок - сжатые сроки, но обсуждаемо!

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11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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