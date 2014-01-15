Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Турагенская деятельность по предоставлению детского и молодёжного отдыха за рубежом. Объем: 50-60 стр. От клиента: список литературы 1.нормативные ...
Курсовая Организация торговли
Предмет: организация торговли
Вид работы: курсовая
Объем: 45
Срок сдачи: 10 декабря или предложите свой
Стоимость: жду от вас, сразу пишите в проекте.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть почти готовый Дипломный проект, нужно написать по нему Заключение, и Исправить/Отредактировать 2ю главу. Тема: "Рекламная кампания организации" предмет : Менеджмент организации Сам текст, и все подробности в личном письме. Оригинальность текста ...Завершен11 лет назад
Курсовая работа по экологии, в курсовой нужна практическая часть с решением задач. оставляйте эл. адрес методичку вышлю на почту.Завершен11 лет назад
все требования во вложении объем текстовой части 12-13 страниц анти 70% срок 9.12 цена?Завершен11 лет назад
Курсовая работа по теме «История, принципы и формы налоговой реформы в России» Предмет "Экономическая теория" АнтиплагиатЗавершен11 лет назад
- $30
Здравствуйте. Нужно написать курсовую. Тема: Применение индексного анализа при изучении себестоимости производства зерновых культур. Объем: 35 стр. Цена 1000р. Срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые авторы. 3 Курсовые по гражданскому праву. Темы: 1.Зашита прав п0требителей в быт0в0м 0бслуживании 2.Д0г0в0р о с0вместн0й деятельн0сти. 3.Учредительный д0г0в0р. Требования к ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые авторы. Курсовая Предмет: 0сн0вы управления перс0нал0м тема курсовой- "Пр0ектир0вание системы упрaвления пр0цесс0м aдaптации кaдр0в" объем- не менее 45страниц. есть методичка к курсовой - в приложении. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходимо написать эссе по психологии Тема: Анализ любой работы психолога в дискурсе Шерри "Философия желания" Для анализа можно брать работы психологов: Фрейда, К.Юнга, М.Фуко, Выготского, Леонтьева, Рубинштейна и т.д. Объем: минимум 8 ...Завершен11 лет назад
Конституционное право, тема: Ocнoвы кoнcтитyциoннoгo cтaтyca чeлoвeкa и гpaждaнинa в PФ, план и методичка есть, объем 25-27 листов, включая содержание и список литературы работа теоретическая. уник от ...Завершен11 лет назад