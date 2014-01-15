Курсовая Организация торговли

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Завершен1 заявка139 просмотров

Предмет: организация торговли

Вид работы: курсовая

Объем: 45

Срок сдачи: 10 декабря или предложите свой

Стоимость: жду от вас, сразу пишите в проекте.

11 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Марина спасибо, хорошая работа, прошла без замечаний.
Сотрудничество состоялось на 5+. с уважением Марина

Заявки фрилансеров

marina1975
Марина 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад