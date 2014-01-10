Диплом по туризму 1

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Завершен2 заявки152 просмотра

объем 90+приложения

антиплагиат не ниже 76%

план во вложении

сдача по главам до 25 декабря

1 глава 10-11.12,

2 глава 17- 18.12

вся работа 24-25.12

оплата ЯД, Сбербанк, ВМР

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$350
10 дней
Очередное удачное сотрудничество с Еленой, как обычно 10 баллов. Все сделано очень качественно
Рекомендую Елену как грамотного заказчика, с которым работать всегда комфортно и надежно.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад