Курсовая по возрастной психологии

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Нужно написать курсовую по возрастной психологии на укр.языке. Тема: "Роль середовища в психічному розвитку дитини першого року життя". Объём - 50-60 стр. Уникальность 70%. Срок - 2-3 недели. Методичку вышлю. Пишите цены. Оплата желательно на карту Приватбанка, но можно и WM

11 лет назад
Oksima
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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