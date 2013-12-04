Эксплуатация судовых установок

Тема диплома: Модернизация судовой энергетической установки судна проекта 758АМ(ОТА).

Узловой вопрос: Замена главных двигателей 6NVD-48 на двигатели 6ЧН21/21.

Желтым цветом выделена тема диплома. + прикреплен материал по работе.

В Доп. материалах в папке Для Технико-эконом обоснования выделено зеленным, то что клиент хочет использовать в Технико-экономическом обоснование (необходимо выполнить в ближайшее время)

В приложенных файлах есть файл Exсel – этот файл Для расчета.

Диплом Фатеев – это дубовик (пример).

Календарный план – утверждено всё преподавателем.

Материалы http://zalil.ru/34838059