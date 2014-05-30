Рерайт реферата

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Ребенок написал самостоятельно реферат, однако, сейчас критерий оценки в ВУЗах - программа "Антиплагиат", учитывая, что сейчас почти вся литература есть в интернете , вынужден заказывать рерайт.

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10 лет назад
Alexander_Kudrin
Александр 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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