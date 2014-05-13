Автоматизированные технологические системы

Диплом 144266. По результатам отчета преддипломной практики выдали задание на дипломный проект. В этом задании указанна годовая программа выпуска – 4500 шт. Пообщавшись с руководителем дипломного проекта он посоветовал пересчитать годовую программу выпуска в меньшую сторону, так как данное количество изготовления деталей может быть только при массовом производстве, что ведет к проектированию автоматизации целой линии по производству данной продукции. Следовательно усложняет выполнение дипломного проекта. Если есть возможность перерасчета годовой программы выпуска в меньшую сторону, то желательно бы сделать этот расчет пораньше, что бы можно было согласовать данное количество выпуска с руководителем дипломного проекта.