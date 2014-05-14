Срочно доделать диплом.

Нужно срочно написать дипломную работу по датчикам. То что уже есть готовое, рекомендациивышлю на почту.
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Здравствуйте.
Нужно срочно доделать 2-ю часть диплома.
Тема: КОНЦЕПТ "СВОБОДА" С АМЕРИКАНСКОЙ,ТУРЕЦКОЙ И РУССКОЙ КАРТИНАХ МИРА.
Объем: 15-20 стр.
От клиента:
Здравствуйте! Мне нужно доделать 2ую половину практической части. В первой половине я брала 4 словаря английских, турецких и русских, и делала сравнительный анализ значений лексем "fredom", "liberty", "hurriyet", "ozgurluk", "serbest", "bagimsiz", "свобода", "независимость" , "свободный", "независимый" на английском, турецком, русском языках соответственно. На предзащите сказали, что этого мало, нужно добавить страниц 15-20. Сказали сделать анализ турецких, английских, русских газетных статей, где также употребляются слова "свобода", "независимость" . И сделать выводы.Сами статьи не требуются, просто нужны рассуждения типа, как турки понимают свободу, как американцы и как русские. Но,конечно, с примерами из газет на иностранном или русском языках. у меня уже есть источники работы,но сказали,что этого мало,примерно еще 20 нужно добавить. Ниже, я прикреплю свою дипломную работу,чтобы вы могли видеть перед глазами начало практической части. Также меня попросили обосновать почему я выбрала именно эти словари,а не другие.также ниже прикреплю документ, как примерно должен выглядеть остаток второй части,которую прошу вас сделать. работа должна быть оформлена по стандартным параметрам курсовой,никаких новшеств нет.
Срочно завтра к утру.
Интересует цена.
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