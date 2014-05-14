Диплом по САУ

Диплом 144266. По результатам отчета преддипломной практики выдали задание на дипломный проект. В этом задании указанна годовая программа выпуска – 4500 шт. Пообщавшись с руководителем дипломного проекта он посоветовал пересчитать годовую программу выпуска в меньшую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно написать дипломную работу по датчикам.
То что уже есть готовое, рекомендациивышлю на почту.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: Телевидение Италии Объем - 14 стр. Срок - 14.05.14 История возникновения и развития, ключевые деятели и направления, современное состояние телевидения в Италии содержание и список источников times new roman, интервал полуторныйРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Тема: Разработка бизнес-плана нового предприятия (на примере таможенного брокера) Объем - 70-80 стр. Срок - как можно скорее. 1 глава готова. Осталась практическая часть. 1 главу прикрепила. Методичку вышлю исполнителю.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: проблема алкоголизма в современном обществе Объем - 60 стр. Срок - 27.05.14 План прикреплен. 1 глава нужна как можно скорее. Вся работа к 27.05Завершен10 лет назад
курсовая работа по МДК 01.01. - оптимизация планирования и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) различной сферы деятельности Тема курсовой: Механизм функционирования производственной логистики методичку могу скинуть, размер курсовой от 25 - 30, срок до четверга желательно, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Тема: Административная реформа в РФ и ее отражение в области таможенного дела Дисциплина: Институт административного и таможенного права Курсовая работа состоит только из теории. Обязательно отразить в работе стратегию развития таможенной службы до 2020 года. Оформление по ГОСТу. Оригинальность 60%. Объем ...Завершен10 лет назад
Ребенок написал самостоятельно реферат, однако, сейчас критерий оценки в ВУЗах - программа "Антиплагиат", учитывая, что сейчас почти вся литература есть в интернете , вынужден заказывать рерайт. Объем 19500 символов без пробелов. Уникальность 95+% Жду предложения по ценам с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $142
Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: внедрение современных технологий переводов в деятельности коммерческого банка Объем: 70 стр. Цена 5000р. Срок 10 дней. Уникальность 70% по антиплагиату.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужна курсовая по экономическому анализу. Требования и условия — во вложении. Работа должна быть написана по реальному предприятию (лучше, если из СПБ). Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником. Использовать только учебники, журналы и законодательные ...Завершен10 лет назад
курсовая работа экономическое и организационное консультирование тема: Организационное консультирование как необходимый этап развития организационной культуры учреждения работа содержит: теория и практика требования: предоставить план к курсовой работе и методологию. Практическая часть должны ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад