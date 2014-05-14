Диплом по САУ

Нужна курсовая по экономическому анализу. Требования и условия — во вложении. Работа должна быть написана по реальному предприятию (лучше, если из СПБ). Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником. Использовать только учебники, журналы и законодательные ...