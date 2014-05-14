Аттестационная работа

Дисциплина: Современная внешняя политика РФ

Тема: Влияние оранжевой революции на русско-украинские отношения

Задание в приложении.

Крайний срок сдачи - 15 мая в 18:00 по Москве.

Тема не обязательно должна охватывать весь временной промежуток с 1992 по 2005, но временные рамки должны быть обозначены четко и заканчиватся не позднее 2005 г., например: "российско-такие-то отношения в 1992-1996 (период первого президенства Б.Н Ельцина)"; "влияние революции роз на российско-грузинские отношения в 2003-2005 гг."