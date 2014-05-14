Курсовая работа

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Предмет: Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)

Тема: Организация перевозки навалочных грузов (уголь)

стр 20-30

требования в эл виде.

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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