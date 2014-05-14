Доработать диплом, бизнес план

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есть готовый диплом бизнес план создания нового предприятия.

работа полностью практическая и именно это выходит за рамки понимания преподавателей ..

Первая глава - это исследование рынка и составляет она 24 страницы.

На каждую страницу надо добавить фрагменты тематического текста со ссылками на учебную литературу или публикации по теме. Что бы в итоге на каждой странице получилось по 2-3 ссылки на литературу [N,стр ]

Литературу оформить общим списком.

Учебники должны быть не старше 5 лет.

Литературы в итоге должно получиться 25-30 источников

По срокам есть 5-6 дней

10 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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