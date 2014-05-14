Доработать диплом, бизнес план

курсовая Предмет: Теория менеджмента Тема в прикрепленном файле.(чтобы не светить) Срок: 17 мая. В приложении методичка.
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есть готовый диплом бизнес план создания нового предприятия.
работа полностью практическая и именно это выходит за рамки понимания преподавателей ..
Первая глава - это исследование рынка и составляет она 24 страницы.
На каждую страницу надо добавить фрагменты тематического текста со ссылками на учебную литературу или публикации по теме. Что бы в итоге на каждой странице получилось по 2-3 ссылки на литературу [N,стр ]
Литературу оформить общим списком.
Учебники должны быть не старше 5 лет.
Литературы в итоге должно получиться 25-30 источников
По срокам есть 5-6 дней
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