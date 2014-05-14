Курсовая - Теория менеджмента

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курсовая

Предмет: Теория менеджмента

Тема в прикрепленном файле.(чтобы не светить)

Срок: 17 мая.

В приложении методичка.

10 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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