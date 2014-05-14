Диплом социология

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Тема: Одиночество в условиях современного мегаполиса (социологический анализ)
Объем-80 стр
Срок-15 дней
ГЛАВА 1. Специфика влияния городской среды на жизнь в обществе.
1.1. Урбанизация и ее основные проблемы.
1.2. Ценностный аспект городской среды (индивидуализм)
1.3. Социальная атомизация как следствие потери связи между людьми.
ГЛАВА 2. Факторы одиночества в условиях современного города (на примере г. Новосибирск).
2.1. .
2.2. Основные проблемы и пути преодоления одиночества в современном городе.
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