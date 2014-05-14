Дипломная работа (Менеджмент организации)

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Тема: "место и роль культуры в формировании ею конкурентных преимуществ"
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СРОКИ ГОРЯТ: до 19 мая нужно отправить готовую работу. 20 мая у клиента предзащита!
В наличии:
методичка
информация о предприятии( по которому пишу)
написанный отчет (практическая часть)
требования:
титул. лист
содержание
1 глава-теория
2 глава аналитическая
3 глава практическая
заключение (5 страниц)
литература 55 источников
приложение
Бюджет: ровно 6000р. Оплата через Web Money, ЯД или переводом на карту Сбербанка!
Оплата в рублях.
Исполнителя выберу в ближайшее время.
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