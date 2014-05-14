Дипломная работа (Менеджмент организации)

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Дипломная работа.

Тема: "место и роль культуры в формировании ею конкурентных преимуществ"

Объем: 90л.

СРОКИ ГОРЯТ: до 19 мая нужно отправить готовую работу. 20 мая у клиента предзащита!

В наличии:

методичка

информация о предприятии( по которому пишу)

написанный отчет (практическая часть)

требования:

титул. лист

содержание

1 глава-теория

2 глава аналитическая

3 глава практическая

заключение (5 страниц)

литература 55 источников

приложение

Бюджет: ровно 6000р. Оплата через Web Money, ЯД или переводом на карту Сбербанка!

Оплата в рублях.

Исполнителя выберу в ближайшее время.

10 лет назад
Power777
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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