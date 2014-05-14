2 курсовые по лексикологии

Предмет, дисциплина: Лексикология

Тема работы: 1. Ососбенности языка английской художественной литературы 2. перевод пассивных конструкций в английских экономических текстах на русский язык

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория, но с примерами

Объем работы: 35 страниц

19 мая

Антиплагиат от 70%. Кроме того, нельзя брать всю работу с одного источника.

Бюджет 1600р. на каждую. Возможно, что будет 2 исполнителя