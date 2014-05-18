Курсовые работы.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки127 просмотров
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Требуется написание 4-х курсовых работ. Гражданское право, гражданский процесс, криминология , международное право. Необходимо описать по 20 вопросов в каждой. Подробности при общении.

10 лет назад
aleks-kypriy
Александр 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
stars21
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$40
3 дня
Удивила скорость исполнения, качество работ и цена! Для меня очень важно то, что исполнитель постоянно на связи. Наконец-то нашел помощника в столь напряжном для меня деле))) Теперь знаю к кому буду обращаться. Всем рекомендую Станислава для написания курсовых, дипломных, рефератов.
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