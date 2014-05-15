Диплом: Экономика

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Экономический анализ каркасно-монолитного и панельного домостроения в г. Челябинске.

Объем: 85 стр.

Уникальность 65% по антиплагиату.

От клиента: Есть очень много информации на данную тему, но у меня не хватает времени всё обработать как нужно, чтобы получился диплом. Мне хотелось бы раскрыть данную тему на примере ж.д. №15.2, который мы возводим (работаю в ЧелСИ),

>>> ж.д. №15.2 п. Чурилово - по каркасно-монолитной технологии, и сравнить его с экономические показателями, если бы мы его возводили по панельной технологии (например серия 97.2 БС8-2М, 121 серия). Наиболее рентабельно панельное домостроение, исходя из моих предварительных расчётов..но всю информацию нужно собрать вместе, провести дополнительные расчёты по инвестиционным показателям ЧД, ЧДД ...и.т.д., сравнить их при строительстве каркасного и панельного дома.

>>>

>>>Файл (программа), который я прикладываю (шахматка, расчёт цены, анализ цены, график)- разрабатывала я сама, поэтому я могу его поменять как нужно (для просмотра нажмите - для чтения и включите макросы).

На работе могу взять всю необходимую информацию.

Интересует цена и срок.