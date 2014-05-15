Дать развернутый ответ на вопрос

Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Экономический анализ каркасно-монолитного и панельного домостроения в г. Челябинске. Объем: 85 стр. Уникальность 65% по антиплагиату. От клиента: Есть очень много информации на данную тему, но у меня не хватает времени всё обработать как нужно, ...
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1.1. Класифікація радіотехнічних та телевізійних систем і пристроїв за призначенням, видом використовуваних сигналів, діапазоном радіохвиль.
1.2. Теорія і техніка РТС як спеціальні розділи технічної кібернетики. Інформатики та обчислювальної техніки.
1.3. Поняття радіоканалу як середовища, в якому поширюються радіохвилі. Особливості поширення радіохвиль в різних середовищах.
1.4. Поняття про точнісні характеристики систем та пристроїв. Основні характеристики відтворюваних повідомлень. Показники точності відтворення неперервних та дискретних повідомлень. Джерела похибок та шляхи зменшення їх впливу. Методи та критерії оцінки якості радіотехнічних і телевізійних систем. Загальне співвідношення функціоналів якості РТС як числової функції параметрів повідомлень, сигналів, завад та параметрів оператора перетворення вхідних даних РТС в масив оцінок повідомлень. Показники доцільності (достовірності) оцінок повідомлень як основні показники якості. Способи зменшення розміру вектора показників. Частинні показники якості РТС та підсистем, їх застосування.
1.5. Методи моделювання РТС з метою підвищення якості, надійності та живучості на різних стадіях проектування. Архітектура імітаційної цифрової моделі РТС. Застосування пакетів прикладних програм для реалізації імітаційних моделей.
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1.1 . Классификация радиотехнических и телевизионных систем и устройств по назначению , виду используемых сигналов , диапазоном радиоволн .
1.2 . Теория и техника РТС как специальные разделы технической кибернетики. Информатики и вычислительной техники.
1.3 . Понятие радиоканала как среды , в которой распространяются радиоволны . Особенности распространения радиоволн в различных средах.
1.4 . Понятие о точностные характеристики систем и устройств. Основные характеристики воспроизводимых сообщений. Показатели точности воспроизведения непрерывных и дискретных сообщений. Источники погрешностей и пути уменьшения их влияния . Методы и критерии оценки качества радиотехнических и телевизионных систем . Общее соотношение функционалов качества РТС как числовой функции параметров сообщений , сигналов, помех и параметров оператора преобразования входных данных РТС в массив оценок сообщений. Показатели целесообразности ( достоверности ) оценок сообщений как основные показатели качества . Способы уменьшения размера вектора показателей . Частные показатели качества РТС и подсистем , их применение .
1.5 . Методы моделирования РТС с целью повышения качества , надежности и живучести на разных стадиях проектирования . Архитектура имитационной цифровой модели РТС. Применение пакетов прикладных программ для реализации имитационных моделей.
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