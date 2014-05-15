Курсовая: Товароведение и экспертиза

дипломный проект на тему: проект электроснабжения
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Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: Безалкогольные газированные напитки.
Объем: 45 стр.
Уникальность 65%
Цена 1500р.
Интересует срок.
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