Курсовая: Товароведение и экспертиза

$43
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Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: Безалкогольные газированные напитки.

Объем: 45 стр.

Уникальность 65%

Цена 1500р.

Интересует срок.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад