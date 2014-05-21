Финансы и кредит, дипломная, срочно

Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: Экономический анализ каркасно-монолитного и панельного домостроения в г. Челябинске. Объем: 85 стр. Уникальность 65% по антиплагиату. От клиента: Есть очень много информации на данную тему, но у меня не хватает времени всё обработать как нужно, ...