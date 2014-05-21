Финансы и кредит, дипломная, срочно

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки143 просмотра
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объём дипломной работы должен содержать не более 80 стр

тема дипломной работы" Роль и особенности пассивных операций в коммерческом банке"

специальность "Финансы и кредит"

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад