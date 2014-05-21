Paзpa6oткa coвpeмeнныx кoнcтpyкций привода домны

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Вид работы: Дипломная работа

металлургические машины и оборудование

Тема: paзpa6oткa coвpeмeнныx кoнcтpyкций пpивoдa cкипoвoгo пoдъeмa дoмны для ycлoвий Чepeпeвeцкoгo мeт-гo зaвoдa""

Обьём: 80

есть метода http://yadi.sk/d/mhzwe6_lQJPSF

и образец(вышлю в лс) содержание образца: http://joxi.ru/3aN0U_3JTJApU6qeeMI

Дата сдачи нами готовой работы Вам: 2014-05-21

если есть что-то подобное готовое - предложите ваши варианты

стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад