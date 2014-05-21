Нужно сделать курсовой проект по предприятию (подробности в методичке ) Срок 7-10 дней цена ?
Paзpa6oткa coвpeмeнныx кoнcтpyкций привода домны
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Вид работы: Дипломная работа
металлургические машины и оборудование
Тема: paзpa6oткa coвpeмeнныx кoнcтpyкций пpивoдa cкипoвoгo пoдъeмa дoмны для ycлoвий Чepeпeвeцкoгo мeт-гo зaвoдa""
Обьём: 80
есть метода http://yadi.sk/d/mhzwe6_lQJPSF
и образец(вышлю в лс) содержание образца: http://joxi.ru/3aN0U_3JTJApU6qeeMI
Дата сдачи нами готовой работы Вам: 2014-05-21
если есть что-то подобное готовое - предложите ваши варианты
стоимость?
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