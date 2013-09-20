Диплом по муниципальному управлению

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Тема: Технология определения жизненных целей и выбора карьеры (на примере муниципального органа или коммер. организации)

Сроки - 1 месяц

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10 лет назад
kogan87
Сергей 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад