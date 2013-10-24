Оформление кандидатской диссертации

Необходимо оформить по ГОСТу кандидатскую диссертацию по международным отношениям.

Необходимо сделать правильно оформленный титульный лист, содержание (оно есть), введение, главы 1-3 (в них необходимо оформить только сноски по стандартам), заключение, список литературы (минимум 150 и источники должны быть свежими за последние 3-4 года, оформление также по госстандарту, источники есть) и самое главное автореферат!

А также нужно немного уменьшить объем работы, работа не должна превышать 150 страниц со списком литературы.

Срок 2-3 дня.