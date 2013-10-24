Оформление кандидатской диссертации

Здравствуйте. Нужно написать диплом. Тема: тема не принципиальна. но желательно чтобы в теме звучало что-то связанное с фестивалями. Объем: 70-75 стр. Цена 5000р Срок 7-10 дней. Уникальность от 75% по системе антиплагиат. Ждем ваших заявок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо оформить по ГОСТу кандидатскую диссертацию по международным отношениям.
Необходимо сделать правильно оформленный титульный лист, содержание (оно есть), введение, главы 1-3 (в них необходимо оформить только сноски по стандартам), заключение, список литературы (минимум 150 и источники должны быть свежими за последние 3-4 года, оформление также по госстандарту, источники есть) и самое главное автореферат!
А также нужно немного уменьшить объем работы, работа не должна превышать 150 страниц со списком литературы.
Срок 2-3 дня.
- Похожие заказы
- $165Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $25
Добрый день. Нужна курсовая по предмету Деньгии Кредит. Срок до среды 25.09 уникальность от 50%, адвего шингл 5. все остальные требования в методичке, прилагаю к проекту. тема: Деньги как средство обращения (платежа): экономическая оценка их функционирования. (список лит-ры + ...Завершен10 лет назад
тема: Coвepшeнcтвoвaниe дeятeльнocти opгaнoв гocyдapcтвeннoй влacти в cфepe coциaльнoй инфpacтpyктypы yчpeждeний cтaциoнapнoгo типa (нa пpиMepe coц3aщиты) 80 строколо нужен план. преддиплом есть далее, главы. далее рец, през, речь. 2 глава = преддиплом на 80% стоимость,срок?Завершен10 лет назад
Pa3pa6oткa cтpaтeгичecкoй пpoгpaMMы pa3вития Myниципaльнoгo пpeдпpиятия (нa пpиMepe MYП) около 80 страниц преддиплом не нужен, только главы + речь, презенташка, рец-я. по главам спец: ГМУ сейчас нужна вторая глава. план есть, утвержден. срок и стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Курсовой. Архитектурно-конструктивный проект гражданского здания Стоимость и сроки?Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Теоретический реферат. Тема: "Бюро кредитных историй: становление и развитие в российской практике" Объем: 27л. Срок: до 1 октября. Выберу исполнителя с отзывами. Требования: 1. Уникальность текста от 80% и выше по шкале системы "Антиплагиат"; 2. Использование только свежей литературы за последние ...Завершен10 лет назад
- $180
Тема Особенности инвестиционной политики регионов России на примере Ленинградской области антиплагиат от 80% ВАЖНО ДИПЛОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИНАНСЫ нужен план, список литературы, с указанием откуда будет информация по цифрам СРОКИ 5.10.2013гг тема серьезная поэтому прошу откликнуться авторов, которые действительно напишу ...Закрыт10 лет назад
Задание и поджробности во вложении. В заявке прошу сразу указывать срок и цену.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать диплом по психологии, с практической частью! Тема на выбор (методические указания и темы см. в прикр. файлах)! Сначала надо написать план, далее его согласовываем, срок написания диплома 14-17 дней с момента согласования плана! ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт10 лет назад
Вариант 21 мет.пособия, т.е. предметная область № 21: Туроператор Оформить в MS WORD. Внимательно изучить введение, требования, примеры и правила оформления. (позже идёт как курсовой проект, возможно дальнейшее сотрудничество) лаб.раб. 1 – Описание предметной ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад