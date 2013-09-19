Курсовая в матлаб

Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц. Прошу написать курсовую 25-30 стр на указанную тему. Просьба разделить курсовую на 3 раздела: 1. действие НПА во времени, их обратная сила (раскрыть момент вступления в силу, прекращения ...