Нужны квалифицированные авторы по следующим дисциплинам: бухгалтерский, управленческий учет, налоги, финансовый менеджмент, финансы предприятий, государственные финансы. Опыт работы в сфере больше 3 -х лет. Рассматриваю резюме только с опытом работы, также обязательно жду примеры работ ...
КП: конструирование программного обеспечения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вариант 21 мет.пособия, т.е. предметная область № 21: Туроператор
Оформить в MS WORD. Внимательно изучить введение, требования, примеры и правила оформления. (позже идёт как курсовой проект, возможно дальнейшее сотрудничество)
лаб.раб. 1 – Описание предметной области. В ходе выполнения первой лабораторной работы необходимо получить описание деятельности предприятия, определить ее организационную структуру и получить представление о функционировании предприятия.
лаб.раб. 2 – Создание информационной модели. Формируется описание об использовании информации в организации.
контрольная работа 1 – Определение цели, задач и функций ИС. Разработать функциональные подсистемы ИС по методологии SADT.
После проверки (5-7) дней, в случае недочётов - исправить и выслать
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