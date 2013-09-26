Курсовая по теме «анализ конкурентоспособности"

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предмет: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.

Курсовая работа по теме «Анализ конкурентоспособности продукции»

Требования:

текст должен быть увязан с современными законодательными актами, инструктивным материалом, литературными источниками

Объем работы должен быть не более 25-30 страниц.

Оригинальность не менее 85%

10 лет назад
kergetova
Оксана 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
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7 дней
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