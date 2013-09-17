Курсовая по экономике

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Дисциплина. Анализ финансовой хозяйственной деятельности.Курсовая.Тема: Анализ источников формирования имущест предприятия сферы услуг. Срок 5 дней. Объем около 25 листов 2 глава практическая на примере определенного предприятия,сноски.

10 лет назад
znaevo
Михаил 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва