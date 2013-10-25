Финансовый менеджмент

Диплом по гражданскому праву на 65 листов."Договор потребительского кредитования: теория и практика" Работа: Титульный лист Оглавление(план) Введение-не больше 3 листов Основная часть-не больше 60 листов Заключение-не больше 3 листов Список литературы
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Дипломная работа на тему: "Методы минимизации"
85-90 стр.
14,1.5 шрифт, интервал
сноски: подстрочные
стандартное написание дипломной работы, без плагиата, 3 главы.
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