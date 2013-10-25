Финансовый менеджмент

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Дипломная работа на тему: "Методы минимизации"

85-90 стр.

14,1.5 шрифт, интервал

сноски: подстрочные

стандартное написание дипломной работы, без плагиата, 3 главы.

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vitalkoihn
Виталий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$200
7 дней
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Доволен сотрудничеством с Вами...спасибо!