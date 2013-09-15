Реферат по инновационному управлению персоналом

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в реферате нужно будет раскрыть в реферате перечень предлагаемых вопросов, приведя при этом примеры из практики.

объем - максимум 2 стр./вопрос (шрифт 14, 1,5 интервал)

примерный перечень вопросов:

1. Стратегические и тактические цели инновационного менеджмента в кадровой работе.

2. Общие проблемы и понятия производственной инноватики.

3. Современные концепции инноватики. Длинные волны Н. Кондратьева, деловые циклы Шумпетера.

4. Кадровые особенности инновационных структур.

5. Инновационный процесс. Жизненный цикл инновации. Инновационная деятельность.

6. Цели и задачи стратегического управления инновациями.

7. Классификация инновационных процессов и нововведений.

8. Классификация инноваций в кадровой работе.

9. Государственные приоритеты инновационного менеджмента в кадровой работе

10. Основные формы организации инновационного процесса

интересует цена и срок. анти от 70 %.

10 лет назад
AnnaPatrusheva
Анна 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад