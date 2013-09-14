Выпускная квалификационная работа право России

Дипломная работа и отчет по практике Специальность - управление качеством Тема дипломной работы: Управление качеством оказываемых услуг. Уникальность от 75% В дипломе должен быть отчет по практике. Сначала отчет по практике нужно сдать, потом весь диплом. Информация ...