Диплом: Эконимика и управление.

$165
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Технико-экономическое обоснование предложений по улучшению работы предприятий городского хозяйства на примере МУП «ДРСУ» г. Челябинска.

Объем: 80 стр.

Срок: 7-9 дней.

Цена 5000р.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента: Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 14pt; по центру; интервал: 1,5; поля: левое - 2 см, верхнее - 2,5 см, правое - 1 см, нижнее - 1,5 см; абзац: 1,25 см. Нумерация сверху; список литературы: не менее 30 источников.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bringlight
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$165
9 дней
Григорий Отличный Профессионал. от сотрудничества с ним только положительные эмоции. Быстро, качественно, надежно. Всегда откликается на вопросы и готов помочь даже после сдачи проекта. Отзывчив к просьбам, легко вникает в суть проектов. Доброжелателен. Действительно профессионально сделанная работа за короткие сроки. С удовольствием рекомендуем Григория.
Компания Cheldip74 и её генеральный директор Онорин Дмитрий из тех партнёров, сотрудничеством с которыми можно гордится на протяжении жизни. Прекрасная организация работы, своевременно оплаченный и достойный гонорар, человеческое отношение... и ещё много и много факторов сотрудничества, которые позволяют рекомендовать данного работодателя, как надёжного и профессионального заказчика. Спасибо за предоставленную возможность поработать