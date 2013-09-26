Диплом: Эконимика и управление.

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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Технико-экономическое обоснование предложений по улучшению работы предприятий городского хозяйства на примере МУП «ДРСУ» г. Челябинска.
Объем: 80 стр.
Срок: 7-9 дней.
Цена 5000р.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
От клиента: Шрифт: Times New Roman; размер шрифта: 14pt; по центру; интервал: 1,5; поля: левое - 2 см, верхнее - 2,5 см, правое - 1 см, нижнее - 1,5 см; абзац: 1,25 см. Нумерация сверху; список литературы: не менее 30 источников.
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