Диплом: Эконимика и управление.

Компания Cheldip74 и её генеральный директор Онорин Дмитрий из тех партнёров, сотрудничеством с которыми можно гордится на протяжении жизни. Прекрасная организация работы, своевременно оплаченный и достойный гонорар, человеческое отношение... и ещё много и много факторов сотрудничества, которые позволяют рекомендовать данного работодателя, как надёжного и профессионального заказчика. Спасибо за предоставленную возможность поработать