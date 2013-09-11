шифр студента 127 курсовая работа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок выполнения 1,2 дня,эссе,на украинском языке,4 листа.Описать после просмотра музея,впечатления и биографию туда вписать. музей называется ПолтНТУ им.Юрия Кондратюка. http://pntu.edu.ua/ru/struktura-universitetu/virtualnyi-tur.html
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен реферат. Предмет - маркетинг территорий. План. 1. Сущность и роль маркетинга территорий в разработке и эффективной реализации стратегических планов развития территории и реализации целевых программ территории. Маркетинг территорий — вид некоммерческого маркетинга. 2. Организация деятельности по реализации плана ...Завершен10 лет назад
Требуется поднять уникальность реферата по РЦБ до 85%. Тема "ПФИ в РФ", объем ~15 стр. Можно новичкам, главное со знанием тематики. С вас стоимость и сроки.Завершен10 лет назад
Защита лесов от пожаров и вредителей. 20 стр. Желательно на украинском.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт10 лет назад
Тема работы - "Оценка инвестиционного проекта на примере организации" Нужно написать только план и введение качественно. Сегодня до 00.00 максимум Раньше лучше) Если удачно будет написано,закажу этот диплом.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Расчет двигателя М-20 в записке должно быть: - расчет рабочего цикла - расчет системы газообмена - обоснование выбора системы наддува - рассматриваем узел – подшипник BEARING SHELL - эксплуатациооный раздел: рассматриваем систему смазки(чертеж и ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Саму курсовую прикладываю и замечания.Срок и цена? 1) доказательства (цитаты из текста курсовой без указания страниц ,т.к. работа не имеет нумерации листов) Видимо надо тут ко всем цитатам, что есть в тексте, написать автора и откуда они ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Чернобыльская катастрофа. 15 стр. Оригинальность 45%, не более 20 % из одного источника. Оплата Приватбанк (Украина). Оформление по ГОСТ. Введение, основная часть, заключение, список литературы, сноски. Срок 12 сентября 20-00.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить курсовую работу по дисциплине: "Здания и сооружения устойчивость при пожаре". Требования в приложенном файле. Срок как можно быстрее.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Договор страхования автогражданской ответственности в системе договоров страхования. Объем не более 35 стр антиплагиат от 85% срок 7-10 днейЗавершен10 лет назад