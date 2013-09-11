Эссе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срок выполнения 1,2 дня,эссе,на украинском языке,4 листа.Описать после просмотра музея,впечатления и биографию туда вписать. музей называется ПолтНТУ им.Юрия Кондратюка. http://pntu.edu.ua/ru/struktura-universitetu/virtualnyi-tur.html

10 лет назад
willwork5
Евимов 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов