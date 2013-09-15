Требуется поднять уникальность реферата по РЦБ до 85%. Тема "ПФИ в РФ", объем ~15 стр. Можно новичкам, главное со знанием тематики. С вас стоимость и сроки.
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Нужен реферат.
Предмет - маркетинг территорий.
План.
1. Сущность и роль маркетинга территорий в разработке и эффективной реализации стратегических планов развития территории и реализации целевых программ территории. Маркетинг территорий — вид некоммерческого маркетинга.
2. Организация деятельности по реализации плана маркетинга территории
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!
Объем — 25 страниц.
Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.
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Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!
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Оригинальность — 70 %.
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