Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки158 просмотров
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Нужен реферат.

Предмет - маркетинг территорий.

План.

1. Сущность и роль маркетинга территорий в разработке и эффективной реализации стратегических планов развития территории и реализации целевых программ территории. Маркетинг территорий — вид некоммерческого маркетинга.

2. Организация деятельности по реализации плана маркетинга территории

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ!!!

Объем — 25 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены и сроки.

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

10 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$24
3 дня
Как хорошо, что есть такие надежные авторы, как Евгения! Очередная качественная работа, точно в срок. Спасибо!
Артем - один из лучших Заказчиков Веблансера, в чем удалось убедиться в процессе многократного сотрудничества. Огромное спасибо за надежность и позитивное общение!