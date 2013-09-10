Здания и сооружения устойчивость при пожаре

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить курсовую работу по дисциплине: "Здания и сооружения устойчивость при пожаре". Требования в приложенном файле.

Срок как можно быстрее.

10 лет назад
axxxe07
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад