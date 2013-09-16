Требуются исполнители учебных работ!

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок359 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Производим набор исполнителей учебных работ для удалённой работы по интернету.

Требования:

- высшее образование;

- личные качества: ответственность, исполнительность;

- знание программ Microsoft Word, Excel;

- постоянный доступ к сети Internet.

Обязательно укажите:

1. Ф.И.О. (полностью);

2. Страна, город;

3. контактные данные (номер телефона, ICQ, Skyp);

4. ВУЗ, который вы заканчивали, специальность;

5. Подробный перечень дисциплин и видов работ, которые вы можете выполнять;

6. Сроки выполнения.

10 лет назад
sherbakoff
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад