Требуются исполнители учебных работ!

дипломная работа на основе написанной курсовой. срок до ноября. первоначальный вариант. Тема-Система упражнений по обучению переводу старшеклассников на уроках иностранного языка. По поводу основных требований Кол-во:40 страниц основного материала, приложения отдельно Главы:Либо 2(теоретич и метод-практич,либо три) ...
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