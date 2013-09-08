Курсовой проект. Теория автомобиля

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Определение параметров автомобиля, тяговый расчет автомобиля, расчет топливной экономичности автомобиля.

Пояснительная записка 30-40 страниц печатного текста 14 шрифта Times New Roman.

Исходные данные автомобиля максимальная скорость 120км/ч, дорожные условия- грунт сухой, число мест 7, прототип автомашины УАЗ-469.

Методичка: http://files.mail.ru/64E531C8BFDA42068D0A3186A32C69BD

(в проекте не поместилась)

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10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва