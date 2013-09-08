Диплом - Педагогика

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Диплом. Мотивация учащихся школ сельской местности к труду через формирование и организацию агрофакультативов

10 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад