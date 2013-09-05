Нужен эл. учебник

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки294 просмотра
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Нужен эл. учебник на C++ или Бейсик. Пример учебника есть. Весь материал есть, ничего сложного не надо. Срок - 5 дн. Оплата после проверки преподом. Пишите примерные цены

10 лет назад
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад